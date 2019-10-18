Новини України

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Гладковського підозрюють в двох злочинах, сьогодні йому оголосять підозру. Фото: 24 канал

Гладковського підозрюють в двох злочинах, сьогодні йому оголосять підозру

18 жов 2019, 10:30
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Олег Гладовський, колишній заступник секретаря Ради з нацбезпеки і оборони і президент корпорації «Богдан», сьогодні отримає підозру Генеральної прокуратури України за двома епізодами.

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Як розповів генеральний прокурор України Руслан Рябошапка в ефірі телеканалу «1+1», напередодні завершилася робота над проектом повідомлення про підозру.

За словами генпрокурора, Гладковскому повідомлять про підозру у завідомо неправдивому декларування, а також у порушенні законодавства при проведенні тендерних закупівель та використанні службового становища для одержання неправомірної вигоди.

Глава ГПУ зазначив, що до матеріалів справи були долучені розслідування журналістів щодо розкрадань в «Укроборонпромі». Рябошапка вважає, що у слідства є достатньо доказів у причетності Гладковського до злочинів.

Нагадаємо, 17 жовтня Національне антикорупційне бюро затримало колишнього першого заступника секретаря Ради національної безпеки і оборони України Олега Гладковського. У НАБУ заявили, що екс-чиновник намагався виїхати з країни і додали, що його підозрюють у зловживанні службовим становищем (ч. 2 ст. 364 КК України).

Згодом у корпорації «Богдан» заявили, що Гладковський не планував виїжджати з України, а повинен був вилетіти на відкриття виставки Bus world 2019 в Брюссель.

Джерело: Ракурс


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