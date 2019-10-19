Люстрацию в Украине предлагает отменить «слуга народа» Бужанский

Люстрации в Украине предлагает отменить «слуга народа» Бужанский, фото - Зеркало недели

https://racurs.ua/n128302-lustraciu-v-ukraine-predlagaet-otmenit-sluga-naroda-bujanskiy.html

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Народный депутат из фракции «Слуга народа» Максим Бужанский 18 октября зарегистрировал в парламенте законопроект о признании закона Украины об очищении власти утратившим силу.

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Пока текст новации отсутствует на сайте парламента. Законопроект № 2287 имеет название «О признании утратившим силу Закона Украины „Об очистке власти“»

Напомним, что люстрацию в Украине после Революции достоинства ввел в 2014 году закон «Об очистке власти». Он запрещает занимать государственные должности в течение пяти и десяти лет определенным категориям граждан. Речь идет о тех, кто действиями или бездействием осуществляли мероприятия направленные на узурпацию власти Виктором Януковичем, подрыв основ национальной безопасности и обороны Украины, противоправное нарушение прав и свобод человека.

Под действие закона попал и председатель Офиса президента Андрей Богдан. Президент Зеленский так и не прислушался к требованиям уволить его.

Кроме того, Европейский суд по правам человека в октябре признал, что закон об очищении власти нарушает права люстрированных чиновников.

Как сообщали ранее СМИ, автор законодательной инициативы нардеп Бужанский, вероятно, имеет связи с люстрированным экс-заместителем главы Администрации президента Януковича Андреем Портновым.