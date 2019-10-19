Люстрацію в Україні пропонує скасувати «слуга народу» Бужанський, фото — Дзеркало тижня

https://racurs.ua/ua/n128302-lustraciu-v-ukrayini-proponuie-skasuvaty-sluga-narodu-bujanskyy.html

Ракурс

Народний депутат з фракції «Слуга народу» Максим Бужанський 18 жовтня зареєстрував у парламенті законопроект про визнання закону України про очищення влади таким, що втратив чинність.

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Наразі текст новації відсутній на сайті парламенту. Законопроект № 2287 має назву «Про визнання таким, що втратив чинність, Закону України „Про очищення влади“»

Нагадаємо, що люстрацію в Україні після Революції гідності запровадив у 2014 році закон «Про очищення влади». Він забороняє обіймати державні посади впродовж п’яти і десяти років певним категоріям громадян. Йдеться про тих, хто діями чи бездіяльністю здійснювали заходи спрямовані на узурпацію влади Віктором Януковичем, підрив основ національної безпеки і оборони України, протиправне порушення прав і свобод людини.

Під дію закону потрапив й голова Офісу президента Андрій Богдан. Президент Зеленський так і не дослухався до вимог звільнити Богдана.

Крім того, Європейський суд з прав людини у жовтні визнав, що закон про очищення влади порушує права люстрованих чиновників.

Як повідомляли раніше ЗМІ, автор законодавчої ініціативи нардеп Бужанський, ймовірно, має зв’язки з люстрованим екс-заступником голови Адміністрації президента Януковича Андрієм Портновим.