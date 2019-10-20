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В Германии горел поезд. Фото: ua.news

В Германии на ходу загорелся поезд с пассажирами, есть пострадавшие (ВИДЕО)

20 окт 2019, 09:43
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В Германии загорелся поезд с 700 футбольными фанатами команды «Фрайбург».

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ЧП произошло вечером 19 октября. Поезд загорелся на ходу — сначала загорелся вагон в передней части поезда и огонь быстро распространялся. Пылающий поезд остановился в 20.00 на станции Белвью, здесь начали эвакуировать пассажиров. Об этом 20 октября сообщает «112 Украина» со ссылкой на Berliner Morgenpost.

Пожарные бригады, полиция штата и федеральная полиция слаженно работали, чтобы вывести пассажиров из опасной зоны. Медицинская помощь понадобилась трем лицам, всех госпитализировали. К спасательной операции задействовали более 10 автомобилей скорой помощи и вертолеты.

Пожар поезда в Германии. Фото: morgenpost.de

Напомним, 31 июля в Винницкой области произошел пожар в пригородной электричке «Казатин-Жмеринка». Вблизи села Тартак загорелся хвостовой вагон электрички. Машинисты оперативно эвакуировали пассажиров и отцепили вагон от состава поезда. К счастью, в результате ЧП никто не пострадал, а из-за пожара поезд опоздал на три часа.


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