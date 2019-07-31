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Пожар в пригородной электричке «Казатин-Жмеринка» произошла 31 июля в Винницкой области.

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Спасатели в 9.42 получили информацию о том, что вблизи села Тартак Жмеринского района горит хвостовой вагон электрички. Машинисты оперативно эвакуировали пассажиров и отцепили вагон от состава поезда. Об этом сегодня сообщила пресс-служба Главного управления Государственной службы чрезвычайных ситуаций в Винницкой области.

К тушению пожара привлекли спасателей ГСЧС и пожарный поезд. Его ликвидировали в 10.43. После этого поезд продолжил свое курсирование и в 11:44 прибыл на станцию «Жмеринка» вместе с пассажирами. К счастью, в результате ЧП никто не пострадал. Из-за пожара поезд опоздал на три часа.

Причины возгорания пока неизвестны. Начато служебное расследование.

Напомним, 14 июля в Харьковской области во время движения загорелся тепловоз. Инцидент произошел на железнодорожной станции «Пирогово» близ села Огульцы. Возгорание произошло из-за короткого замыкания.