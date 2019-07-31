Під Вінницею горіла електричка. Фото: ДСНС

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Пожежа у приміській електричці «Козятин-Жмеринка» сталася 31 липня у Вінницькій області.

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Рятувальники о 9.42 отримали інформацію проте, що поблизу села Тартак Жмеринського району горить хвостовий вагон електрички. Машиністи оперативно евакуювали пасажирів та відчепили вагон від складу потяга. Про це сьогодні повідомила прес-служба Головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій у Вінницькій області.

До гасіння пожежі залучили рятувальників ДСНС та пожежний потяг. Її ліквідували о 10.43. Після цього поїзд продовжив своє курсування та о 11:44 прибув на станцію «Жмеринка» разом із пасажирами. На щастя, внаслідок надзвичайної події ніхто не постраждав. Через пожежу потяг запізнився на понад три години.

Причини загоряння наразі невідомі. Розпочато службове розслідування.

Нагадаємо, 14 липня в Харківській області під час руху загорівся тепловоз. Інцидент стався на залізничній станції «Пірогово» неподалік села Огульці. Загоряння сталося через коротке замикання.