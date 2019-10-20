У Німеччині горів потяг. Фото: ua.news

https://racurs.ua/ua/n128316-u-nimechchyni-na-hodu-zagorivsya-potyag-iz-pasajyramy-ie-postrajdali-video.html

Ракурс

У Німеччині загорівся потяг із 700 футбольними фанатами команди «Фрайбург».

Loading...

Надзвичайна подія сталася ввечері 19 жовтня. Потяг спалахнув на ходу — спершу загорівся вагон у передній частині поїзда й вогонь швидко поширювався. Палаючий поїзд зупинився о 20.00 на станції Белвью, тут почали евакуювати пасажирів. Про це 20 жовтня повідомляє «112 Україна» із посиланням на Berliner Morgenpost.

Пожежні бригади, поліція штату та федеральна поліція злагоджено працювали, щоб вивести пасажирів з небезпечної зони. Медична допомога знадобилася трьом особам, всіх госпіталізували. До рятувальної операції задіяли понад 10 автомобілів швидкої допомоги й вертольоти.

Нагадаємо, 31 липня у Вінницькій області сталася пожежа у приміській електричці «Козятин-Жмеринка». Поблизу села Тартак загорівся хвостовий вагон електрички. Машиністи оперативно евакуювали пасажирів та відчепили вагон від складу потяга. На щастя, внаслідок надзвичайної події ніхто не постраждав, а через пожежу потяг запізнився на понад три години.