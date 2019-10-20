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У Німеччині горів потяг. Фото: ua.news

У Німеччині на ходу загорівся потяг із пасажирами, є постраждалі (ВІДЕО)

20 жов 2019, 09:43
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У Німеччині загорівся потяг із 700 футбольними фанатами команди «Фрайбург».

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Надзвичайна подія сталася ввечері 19 жовтня. Потяг спалахнув на ходу — спершу загорівся вагон у передній частині поїзда й вогонь швидко поширювався. Палаючий поїзд зупинився о 20.00 на станції Белвью, тут почали евакуювати пасажирів. Про це 20 жовтня повідомляє «112 Україна» із посиланням на Berliner Morgenpost.

Пожежні бригади, поліція штату та федеральна поліція злагоджено працювали, щоб вивести пасажирів з небезпечної зони. Медична допомога знадобилася трьом особам, всіх госпіталізували. До рятувальної операції задіяли понад 10 автомобілів швидкої допомоги й вертольоти.

Пожежа потяга в Німеччині. Фото: morgenpost.de

Нагадаємо, 31 липня у Вінницькій області сталася пожежа у приміській електричці «Козятин-Жмеринка». Поблизу села Тартак загорівся хвостовий вагон електрички. Машиністи оперативно евакуювали пасажирів та відчепили вагон від складу потяга. На щастя, внаслідок надзвичайної події ніхто не постраждав, а через пожежу потяг запізнився на понад три години.


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