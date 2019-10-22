Хорватию рекомендовано принять в Шенген, фото: phere

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Хорватию официально рекомендовано присоединить к числу стран-членов Шенгенской зоны.

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Соответствующее решение приняла Европейская комиссия. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Чиновники считают, что страна предприняла все меры, чтобы обеспечить выполнение необходимых условий для полного применения шенгенских правил и стандартов.

В сообщении подчеркнуто, что теперь Хорватия обязана соблюдать требования переговоров в рамках присоединения.

Президент Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер отметил, что очень благодарен балканскому государству за усилия и настойчивость в вопросе присоединения к Шенгену. Это решение, по его словам, сделает европейское сообщество более сильным.

Вот почему я верю, что государства-члены предпримут правильные шаги для того, чтобы вскоре Хорватия стала полноправным членом Шенгена, — заявил Юнкер.

Совету ЕС рекомендуется обсудить интеграцию Хорватии в Шенгенскую зону в соответствии с Актом о присоединении, который был принят в 2011 году.

Ранее Еврокомиссия пригласила к переговорам относительно членства в Европейском Союзе Албанию и Северную Македонию. В ведомстве отметили, что балканские страны «достигли значительного прогресса в реализации демократических реформ».