Хорватію рекомендовано прийняти до Шенгену, фото: phere

https://racurs.ua/ua/n128436-horvatiu-oficiyno-rekomendovano-pryynyaty-v-shengen.html

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Хорватію офіційно рекомендовано приєднати до числа країн-членів Шенгенської зони.

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Відповідне рішення ухвалила Європейська комісія. Про це повідомляється на сайті відомства.

Чиновники вважають, що країна вжила всіх заходів, щоби забезпечити виконання необхідних умов для повного застосування шенгенських правил і стандартів.

У повідомленні наголошено, що надалі Хорватія забов’язана дотримуватися вимог переговорів у рамках приєднання.

Президент Єврокомісії Жан-Клод Юнкер відзначив, що дуже вдячний балканській державі за зусилля та наполегливість у питанні її приєднання до Шенгену. Це рішення, за його словами, зробить європейську спільноту сильнішою.

Ось чому я вірю, що держави-члени зроблять правильні кроки для того, щоби незабаром Хорватія стала повноправним членом Шенгену, — заявив Юнкер.

Раді ЄС рекомендовано обговорити інтеграцію Хорватії до Шенгенської зони відповідно до Акту про приєднання, який було схвалено в 2011 році.

Раніше Єврокомісія запросила до переговорів щодо членства в Європейському Союзі Албанію та Північну Македонію. У відомстві зазначили, що балканські країни «досягли значного прогресу в реалізації демократичних реформ».