Медицина в Украине. Фото: Needpix

https://racurs.ua/n128685-medicina-v-ukraine-polnocennoe-finansirovanie-namnu-mojno-obespechit-uje-seychas-nardep.html

Ракурс

Эксперты подсчитали — уже сейчас можно дать полноценное финансирование НАМНУ. И не только чтобы украинцы лечились бесплатно, а врачи не унижались, прося помощи. Можно сделать так, чтобы медицина в Украине и наши врачи применяли лучший мировой опыт в лечении и имели возможность полноценно развивать собственный.

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Как пишет в своем блоге на «Ракурсе» Валерий Дубиль, народный депутат Украины от ВО «Батькивщина», первый заместитель председателя Комитета, председатель подкомитета по вопросам технического регулирования и стандартизации в сфере здравоохранения Комитета ВРУ по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования, для этого нужно пересмотреть подход к руководству отраслью по старым принципам «сокращение» и «уменьшение» и начать серьезную работу по внедрению обязательного медицинского страхования.

«Сейчас есть все условия, ведь комитет работает в тандеме с Минздравом. Это — самый быстрый и самый реальный путь реанимации медицины в Украине и наполнения ее ресурсом», — убежден нардеп.

По его словам, в 2020 году нас вновь ожидает значительное недофинансирование медицины в Украине и, главное, — оплаты лечения пациентов в институтах НАМНУ: на этот раз до 237 млн грн. Средств хватит только на три месяца работы, или на каждого четвертого пациента. Поэтому у врачей остается неутешительный выбор — либо отказывать трем из четырех «тяжелых» пациентов, или искать где-то средства, чтобы и персонал не разбежался по зарубежным клиникам, где зарплаты в разы больше, и оборудование приобрести самое необходимое, и здание содержать.

«Посмотрим правде в глаза: фонды и благотворители не способны компенсировать разницу между потребностью и наличием. И это все перекладывается на плечи простых украинцев», — констатирует Дубиль.