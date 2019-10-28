Медицина в Україні. Фото: Needpix

https://racurs.ua/ua/n128685-medycyna-v-ukrayini-povnocinne-finansuvannya-namnu-mojna-zabezpechyty-vje-zaraz-nardep.html

Ракурс

Експерти підрахували — вже зараз можна дати повноцінне фінансування НАМНУ. І не лише щоб українці лікувалися безкоштовно, а лікарі не принижувалися, просячи допомоги. Можна зробити так, щоб медицина в Україні і наші лікарі застосовували найкращий світовий досвід у лікуванні і мали змогу повноцінно розвивати власний.

Loading...

Як пише у своєму блозі на «Ракурсі» Валерій Дубіль, народний депутат України від ВО «Батьківщина», перший заступник голови Комітету, голова підкомітету з питань технічного регулювання та стандартизації у сфері охорони здоров’я Комітету ВРУ з питань здоров’я нації, медичної допомоги та медичного страхування, для цього треба переглянути підхід до керівництва галуззю за старими принципами «скорочення» і «зменшення» і розпочати серйозну роботу з впровадження обов’язкового медичного страхування.

«Зараз є всі умови, адже комітет працює в тандемі з МОЗом. Це — найшвидший і найреальніший шлях реанімування медицини в Україні і наповнення її ресурсом», — переконаний нардеп.

За його словами, у 2020 році на нас знов очікує значне недофінансування медицини в Україні і, головне, — оплати лікування пацієнтів в інститутах НАМНУ: цього разу аж 237 млн грн. Коштів вистачить лише на три місяці роботи, або на кожного четвертого пацієнта. Тож у лікарів залишається невтішний вибір — або відмовляти трьом з чотирьох «важких» пацієнтів, або шукати деінде кошти, щоб і персонал не розбігся по закордонних клініках, де зарплати в рази більші, і обладнання придбати найнеобхідніше, і будівлю утримувати.

«Подивимося правді в очі: фонди і благодійники не здатні компенсувати різницю між потребою і наявністю. І це все перекладається на плечі простих українців», — констатує Дубіль.