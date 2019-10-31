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КНДР вновь провела испытания ракет

Северная Корея запустила две ракеты в направлении Японского моря

31 окт 2019, 14:33
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Северная Корея сегодня днем ​​запустила два «летающие объекты малой дальности» в направлении Японского моря.

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Запуск состоялся из расположенной на западе страны провинции Пхенан-Намдо, сообщает телеканал NHK со ссылкой на заявление Объединенного комитета начальников штабов Южной Кореи.

По мнению экспертов, КНДР запустила две баллистические ракеты. Отмечается, что эти ракеты упали в море за пределами исключительной экономической зоны Японии в Японском море.

Максимальное расстояние их полета оценивается в около 370 км, а высота — в около 90 км.

Министр обороны Японии Таро Коно отметил, что в этом году КНДР запускала ракеты чаще, чем раньше, и есть разные предположения относительно намерений Северной Кореи.

Премьер-министр Японии Синцзо Абэ отметил, что в этом году Северная Корея запустила уже более 20 ракет. В связи с этой ситуацией он созвал экстренное заседание Совета национальной безопасности страны.

Напомним, в сентябре глава КНДР Ким Чен Ын лично руководил испытаниями сверхбольшой ракетной установки.


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