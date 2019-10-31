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КНДР знову провела випробування ракет

Північна Корея запустила дві ракети в напрямку Японського моря

31 жов 2019, 14:33
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Північна Корея сьогодні вдень запустила два «літаючі об'єкти малої дальності» в напрямку Японського моря.

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Запуск відбувся із розташованої на заході країни провінції Пхьонан-Намдо, повідомляє телеканал NHK з посиланням на заяву Об'єднаного комітету керівників штабів Південної Кореї.

На думку експертів, КНДР запустила дві балістичні ракети. Зазначається, що ці ракети впали в море за межами виняткової економічної зони Японії в Японському морі.

Максимальна відстань їхнього польоту оцінюється в близько 370 км, а висота — у близько 90 км.

Міністр оборони Японії Таро Коно зазначив, що в цьому році КНДР запускала ракети частіше, ніж раніше, і є різні припущення щодо намірів Північної Кореї.

Прем'єр-міністр Японії Сінцзо Абе зазначив, що в цьому році Північна Корея запустила вже понад 20 ракет. У зв’язку з цією ситуацією він скликав екстрене засідання Ради національної безпеки країни.

Нагадаємо, у вересні очільник КНДР Кім Чен Ин особисто керував випробуваннями надвеликої ракетної установки.


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