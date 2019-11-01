Ученые испытали эффективное средство борьбы с раком, фото: second-opinion.doctor

https://racurs.ua/n128865-uchenye-nazvali-effektivnyy-metod-borby-protiv-raka.html

Ракурс

Раковые заболевания способен блокировать препарат, влияющий на активность мутантного белка. Как установили ученые, он предотвращает распространение метастаз у людей и мышей, а также уменьшает опухоли.

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Мутации в гене KRAS, как утверждают исследователи, позволяют ему оставаться в положении «включено». Эта генетическая структура действует как молекулярный переключатель. Она заставляет клетку производить факторы роста и делиться. Раковые опухоли возникают при неправильной его работе. Об этом сообщает MedicalXpress.

Ученые испытали препарат, блокирующий действие белка KRAS, на лабораторных грызунах. Опыты показали, что лекарства уменьшают размеры опухолей у животных, а в некоторых случаях полностью устраняют их. Выяснилось, что препарат активировал у грызунов иммунную систему. Организму это позволяло самостоятельно бороться с болезнью.

Эксперты также проверили его действие на четырех пациентах с раком легких. У одного из них опухоль уменьшилась на 67%.

Ранее медики заявили, что йогурт снижает риск заболевания раком. Специалисты из Медицинского центра университета Вандербильта также рекомендовали диету с высоким содержанием клетчатки (пищевых волокон).