Вчені випробували ефективний засіб боротьби з раком, фото: second-opinion.doctor

https://racurs.ua/ua/n128865-vcheni-nazvaly-efektyvnyy-metod-borotby-proty-raku.html

Ракурс

Ракові захворювання здатен блокувати препарат, що впливає на активність мутантного білка. Як встановили вчені, він запобігає поширенню метастаз у людей і мишей, а також зменшує пухлини.

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Мутації у гені KRAS, як стверджують дослідники, дозволяють йому залишатися в положенні «увімкнено». Ця генетична структура діє як молекулярний перемикач. Вона змушує клітину виробляти фактори росту й ділитися. Ракові пухлини виникають за неправильної його роботи. Про це повідомляє MedicalXpress.

Вчені випробували препарат, що блокує дію білка KRAS, на лабораторних гризунах. Досліди показали, що ліки зменшують розміри пухлин у тварин, а в деяких випадках повністю усувають їх. З’ясувалося, що препарат активував у гризунів імунну систему. Організму це дозволяло самостійно боротися з хворобою.

Експерти також перевірили його дію на чотирьох пацієнтах із раком легенів. В одного з них пухлина зменшилася на 67%.

Раніше медики заявили, що йогурт знизить ризик захворювання на рак. Фахівці з Медичного центру університету Вандербільта також рекомендували дієту з високим вмістом клітковини (харчових волокон).