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ВАКС избирает меру пресечения Дубневичу. Фото: Lb.ua
Антикоррупционный суд избирает меру пресечения для нардепа Дубневича (ТРАНСЛЯЦИЯ)https://racurs.ua/n128866-antikorrupcionnyy-sud-izbiraet-meru-presecheniya-dlya-nardepa-dubnevicha-translyaciya.htmlРакурс
Высший антикоррупционный суд 1 ноября избирает меру пресечения народному депутату Ярославу Дубневичу.
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Как известно, 31 октября Верховная Рада разрешила привлечь к ответственности народного депутата Ярослава Дубневича. Парламентарии удовлетворили ходатайство генерального прокурора о лишении неприкосновенности Дубневича, поэтому политика могут задержать, арестовать и привлечь к уголовной ответственности по подозрению в коррупции.
Детективы Национального антикоррупционного бюро вручили Дубневичу сообщение о подозрении в причастности к завладению 93 млн грн средств акционерного общества «Укрзализныця».
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