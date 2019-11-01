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Ракурс
ВАКС избирает меру пресечения Дубневичу. Фото: Lb.ua

Антикоррупционный суд избирает меру пресечения для нардепа Дубневича (ТРАНСЛЯЦИЯ)

1 ноя 2019, 13:27
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Высший антикоррупционный суд 1 ноября избирает меру пресечения народному депутату Ярославу Дубневичу.

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Как известно, 31 октября Верховная Рада разрешила привлечь к ответственности народного депутата Ярослава Дубневича. Парламентарии удовлетворили ходатайство генерального прокурора о лишении неприкосновенности Дубневича, поэтому политика могут задержать, арестовать и привлечь к уголовной ответственности по подозрению в коррупции.

Детективы Национального антикоррупционного бюро вручили Дубневичу сообщение о подозрении в причастности к завладению 93 млн грн средств акционерного общества «Укрзализныця».

Источник: Ракурс


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