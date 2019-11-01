ВАКС обирає запобіжний захід Дубневичу. Фото: Lb.ua

https://racurs.ua/ua/n128866-antykorupciynyy-sud-obyraie-zapobijnyy-zahid-dlya-nardepa-dubnevycha-translyaciya.html

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Вищий антикорупційний суд 1 листопада обирає запобіжний захід народному депутату Ярославу Дубневичу.

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Як відомо, 31 жовтня Верховна Рада дозволила притягнути до відповідальності народного депутата Ярослава Дубневича. Парламентарі задовольнили клопотання генерального прокурора про позбавлення недоторканності Дубневича, отож політика можуть затримати, арештувати й притягнути до кримінальної відповідальності за підозрою в корупції.

Детективи Національного антикорупційного бюро вручили Дубневичу повідомлення про підозру у причетності до заволодіння 93 млн грн коштів акціонерного товариства «Укрзалізниця».