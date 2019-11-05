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Погода в Украине на 6 ноября будет дождливая. Фото: Ракурс

Погода в Украине на 6 ноября: синоптики обещают дожди, шквалы и до 20° тепла (КАРТА)

5 ноя 2019, 16:14
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Погода в Украине 5 ноября прогнозируется тепла, местами пройдут дожди.

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Завтра погоду будет определять теплая воздушная масса, что обеспечит превышение климатической нормы температуры воздуха на 6−8°. Ближайшей ночью температуры составят 6−11°, на побережье морей до 14°, днем 15−20°, несмотря на порывистый ветер, который по всей Украине будет достигать 15−20 м/с. В западных областях, по сравнению с сегодняшним днем, дневная температура понизится до 10−15°. Об этом сообщил Гидрометцентр Украины.

Существенные осадки ожидаются в западных, северных, части центральных областей. На остальной территории страны дождя не обещают.

Погода в Киеве 6 ноября ожидается дождливая. Температура воздуха ночью 9−11° тепла, а днем 17−19° выше нуля.

Во Львове завтра прогнозируют дожди и грозы. Столбики термометров ночью покажут 8−10° выше нуля, днем 12−14° тепла.

В Одессе в среду существенных осадков не прогнозируют. Ночью температура воздуха 11−13° тепла, днем воздух прогреется до 20−22° тепла.

В Днепре обещают в ближайшие сутки облачность с прояснениями. Ночью температура воздуха прогреется 8−10° тепла, а днем ожидается 17−19° выше нуля.

В Харькове завтра дождей не обещают. Ночью температура воздуха 8−10° тепла, днем 15−17° выше нуля.

В Карпатах 6 ноября будут идти дожди, ожидаются грозы. Температура воздуха ночью 8−10° тепла, днем 12−14° выше нуля.

Погода в Украине на 6 ноября. Карта: Гидрометцентр

Геомагнитная обстановка в Украине 6 ноября прогнозируется относительно спокойная. Небольшие возмущения прогнозируют в течение суток.

Геомагнитная обстановка. Скриншот: Gismeteo

Напомним, во вторник синоптики обещали дождливую погоду в ряде областей. Прогнозировали, что в большинстве регионов дождливо в течение суток.

Источник: Ракурс


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