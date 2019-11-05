Погода в Україні на 6 листопада буде дощова. Фото: Ракурс

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Погода в Україні 5 листопада прогнозується тепла, місцями пройдуть дощі.

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Завтра погоду визначатиме тепла повітряна маса, що забезпечить перевищення кліматичної норми температури повітря на 6−8°. Найближчої ночі температури становитимуть 6−11°, на узбережжі морів до 14°, вдень 15−20°, незважаючи на поривчастий вітер, який по всій Україні сягатиме 15−20 м/с. У західних областях, порівняно з сьогоднішнім днем, денна температура знизиться до 10−15°. Про це повідомив Гідрометцентр України.

Істотні опади очікуються в західних, північних, частині центральних областей. На іншій території країни дощу не обіцяють.

Погода в Києві 6 листопада очікується дощова. Температура повітря вночі 9−11° тепла, а вдень 17−19° вище нуля.

У Львові завтра прогнозують дощі та грози. Стовпчики термометрів вночі покажуть 8−10° вище нуля, вдень 12−14° тепла.

В Одесі у середу істотних опадів не прогнозують. Вночі температура повітря 11−13° тепла, вдень повітря прогріється до 20−22° тепла.

У Дніпрі обіцяють найближчої доби хмарність з проясненнями. Вночі температура повітря прогріється 8−10° тепла, а вдень очікується 17−19° вище нуля.

У Харкові завтра дощів не обіцяють. Вночі температура повітря 8−10° тепла, вдень 15−17° вище нуля.

У Карпатах 6 листопада йтимуть дощі, очікуються грози. Температура повітря вночі 8−10° тепла, вдень 12−14° вище нуля.

Геомагнітна обстановка в Україні 6 листопада прогнозується відносно спокійна. Невеликі збурення прогнозують впродовж доби.

Нагадаємо, у вівторок синоптики обіцяли дощову погоду в низці областей. Прогнозували, що у більшості регіонів дощитиме впродовж доби.