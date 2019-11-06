Дело Азарова: Рябошапка не знает, расследуется ли поставка гранат из РФ для разгона Майдана, фото — DW

https://racurs.ua/n129062-ryaboshapka-ne-znaet-rassleduetsya-li-delo-azarova-o-postavkah-granat-iz-rf-dlya-razgona-maydana.html

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Генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка не смог ответить, расследуется так называемое дело Азарова о поставках светошумовых гранат из России, которые использовались силовиками во время разгона Майдана.

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По делу о так называемом гуманитарном грузе из РФ фигурировал и Сергей Лекарь, экс-заместитель главы МВД. Рябошапка не смог сообщить, какой статус имеют экс-глава правительства Николай Азаров и Лекарь в деле.

Надо спрашивать Сергея Викторовича, — ответил Рябошапка на вопрос журналиста «Левого берега», намекая на Сергея Горбатюка, бывшего заместителя начальника Главного следственного управления — начальника управления специальных расследований ГПУ, который вел дела Майдана.

Генпрокурор добавил, что в управлении специальных расследований было большое количество эпизодов и уголовных производств и он «не может помнить все уголовные кейсы».

Есть много кейсов, которые сегодня не менее актуальны, чем кейс Азарова. Почему вы предоставили приоритет именно этому делу? — ответил вопросом на вопрос Рябошапка и заявил, что дело Азарова не должно быть сегодня более приоритетным, чем дело о хищениях в «Укроборонпроме».

Генпрокурор добавил, что его ведомство находится в процессе аудита того, что получило от предшественников.

Вылавливаем «сюрпризы» в резонансных уголовных производствах — рассеянные, скрытые производства, рассматриваем и принимаем соответствующие процессуальные решения. Это не дело одного дня, недели или месяца, — сообщил Рябошапка.

Ранее по делу о событиях времен Революции достоинства в Печерском суде Киева дали показания четверо таможенников, которые в январе-феврале 2014 года оформляли и осматривали груз светошумовых гранат из России, которые потом использовали против митингующих.

Поставка гранат с РФ была бесплатной, а груз приехали встречать руководители МВД в сопровождении отряда силовиков. Представитель МВД сообщил таможенникам, что груз предназначен для его ведомства, а руководство Миндоходов потребовало, чтобы таможенники вышли из самолета с грузом.

Всего было две поставки гранат. Сотрудник МВД в суде сообщил, что официально гранаты на склад не поступили, а неофициально им «показали накладную».