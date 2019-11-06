Справа Азарова: Рябошапка не знає, чи розслідується постачання гранат із РФ для розгону Майдану, фото — DW

https://racurs.ua/ua/n129062-ryaboshapka-ne-znaie-chy-rozsliduietsya-sprava-azarova-pro-postachannya-granat-iz-rf-dlya-rozgonu.html

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Генеральний прокурор України Руслан Рябошапка не зміг відповісти, чи розслідується так звана справа Азарова про постачання світлошумових гранат із Росії, які використовувалися силовиками під час розгону Майдану.

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У справі про так званий гуманітарний вантаж з РФ фігурував й Сергій Лєкарь, екс-заступник голови МВС. Рябошапка не зміг повідомити, який статус мають екс-голова уряду Микола Азаров і Лєкарь у справі.

Треба питати Сергія Вікторовича, — відповів Рябошапка на питання журналіста «Лівого берега», натякаючи на Сергія Горбатюка, колишнього заступника начальника Головного слідчого управління — начальник управління спеціальних розслідувань ГПУ, який вів справи Майдану.

Генпрокурор додав, що в управлінні спеціальних розслідувань була велика кількість епізодів і кримінальних проваджень і він «не може пам’ятати всі кримінальні кейси».

Є багато кейсів, що сьогодні не менш актуальні, ніж кейс Азарова. Чому ви надали пріоритет саме цій справі? — відповів питанням на питання Рябошапка і заявив, що справа Азарова не має бути сьогодні більш пріоритетною, ніж справа про розкрадання «Укроборонпрому».

Генпрокурор додав, що його відомство перебуває в процесі аудиту того, що отримало від попередників.

Виловлюємо «сюрпризи» в резонансних кримінальних провадженнях — розпорошені, сховані провадження, розглядаємо і приймаємо належні процесуальні рішення. Це не справа одного дня, тижня чи місяця, — повідомив Рябошапка.

Раніше у справі про події часів Революції гідності у Печерському суді Києва дали свідчення четверо митників, які в січні-лютому 2014 року оформляли й оглядали вантаж світлошумових гранат із Росії, що потім використовували проти мітингувальників.

Постачання гранат із РФ було безкоштовним, а вантаж приїхали зустрічати керівники МВС у супроводі загону силовиків. Представник МВС повідомив митникам, що вантаж призначений для його відомства, а керівництво Міндоходів зажадало, щоб митники залишили літак із вантажем.

Загалом було два постачання гранат. Співробітник МВС у суді повідомив, що офіційно гранати на склад не надійшли, а неофіційно їм «показали накладну».