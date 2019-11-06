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«Новая холодной война» с Россией: экс-госсекретарь США назвал формулу победы, фото: Houston Chronicle

«Новая холодная война» с Россией: экс-госсекретарь США назвал формулу победы

6 ноя 2019, 12:29
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«Холодная война» с Россией обрела новые черты и перешла в фазу более острого противостояния.

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Экс-государственный секретарь США (1989−1992 годы) Джеймс Бейкер рассказал об отношениях США с РФ. В интервью «Голосу Америки» он назвал ситуацию «новой холодной войной».

Чиновник отметил, что противостояния стран вернуло людей в ХХ век. Теперь снова ощущается напряженность в диалоге. Бывший госсекретарь вспомнил о действиях США в борьбе с СССР.

Могу предложить делать то же самое, что мы делали в прошлый раз, — заявил Бейкер.

Поддержку демократии и свободы в мире он назвал главным приоритетом для США. По его словам, американская парадигма была значительно лучше государственнической и авторитарной парадигмы Советского Союза.

Нам нужно отвечать на современные вызовы, — добавил Джеймс Бейкер.

Ранее США и РФ на заседании Совбеза ООН обвинили друг друга в гонке вооружений. Дипломаты заявили, что мир снова близок к военным действиям.


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