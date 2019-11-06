«Нова холодна війна» з Росією: екс-держсекретар США назвав формулу перемоги, фото: Houston Chronicle

https://racurs.ua/ua/n129064-nova-holodna-viyna-z-rosiieu-eks-derjsekretar-ssha-nazvav-formulu-peremogy.html

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«Холодна війна» з Росією має нові риси і перейшла у фазу більш гострого протистояння.

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Екс-держсекретар США (1989−1992 роки) Джеймс Бейкер розповів про відносини США з РФ. В інтерв’ю «Голосу Америки» він назвав ситуацію «новою холодною війною».

Чиновник зазначив, що протистояння країн повернуло людей у ХХ століття. Тепер знову відчувається напруженість в діалозі. Колишній держсекретар згадав про дії США в боротьбі з СРСР.

Можу запропонувати робити те ж саме, що ми робили минулого разу, — заявив Бейкер.

Підтримку демократії та свободи в світі він назвав головним пріоритетом для США. За його словами, американська парадигма була значно краще державницької і авторитарної парадигми Радянського Союзу.

Нам потрібно відповідати на сучасні виклики, — додав Джеймс Бейкер.

Раніше США і РФ на засіданні Радбезу ООН звинуватили один одного в гонці озброєнь. Дипломати заявили, що світ знову близький до військових дій.