Роман Труба (справа), фото: ГБР

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Ракурс

График поздравлений главы Государственного бюро расследований (ГБР) Романа Трубы с днем ​​рождения сегодня распространили среди всех отделов и управлений ведомства.

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Свой день рождения Труба празднует сегодня, однако, согласно документу, который получил название «Приветствие директора», поздравлять главу ГБР будут завтра в его кабинете. Об этом сообщает агентство УНИАН со ссылкой на собственные источники.

В среднем на одно поздравление авторы выделяют 5 минут. Для отделов центрального аппарата ГБР выделен промежуток времени с 10.00 до 12.00.

Отмечается, что сегодня главы ГБР, которому исполнилось 45 лет, на работе нет — у него выходной.

До сих пор у нас таких графиков не было. Если знаешь, что у кого день рождения, то хочешь приветствуй, хочешь — нет, — отметил собеседник издания. — Вероятно, инициатором этой идеи стал кто-то из помощников директора.

Труба впоследствии в своем Telegram-канале отреагировал на эту новость, сообщив «более достоверную информацию».

У меня заблаговременно запланирован отпуск на несколько дней, а не только на сегодня. Их я хочу провести с семьей и близкими людьми, которых, к сожалению, очень редко вижу, — подчеркнул глава ГБР.

Напомним, в сентябре Труба обнаружил в своем кабинете аппаратуру для прослушивания, профессионально встроенную в систему вентиляции.