Роман Труба (праворуч), фото: ДБР

https://racurs.ua/ua/n129079-grafik-pryvitan-romana-truby-rozpovsudyly-sered-spivrobitnykiv-dbr-zmi-foto.html

Ракурс

Графік привітань очільника Державного бюро розслідувань (ДБР) Романа Труби з днем народження сьогодні розповсюдили серед усіх відділів та управлінь відомства.

Loading...

Свій день народження Труба святкує сьогодні, проте, згідно з документом, котрий отримав назву «Привітання директора», вітатимуть очільника ДБР завтра в його кабінеті. Про це повідомляє агентство УНІАН з посиланням на власні джерела.

В середньому на одне привітання автори виділяють 5 хв. Для відділів центрального апарату ДБР виділений проміжок часу з 10.00 до 12.00.

Зазначається, що сьогодні очільника ДБР, якому виповнилося 45 років, на роботі немає - у нього вихідний.

Досі у нас таких графіків не було. Якщо знаєш, що у когось день народження, то хочеш вітай, хочеш — ні, — зазначив співрозмовник видання. — Ймовірно, ініціатором цієї ідеї став хтось із помічників директора.

Труба згодом у своєму Telegram-каналі відреагував на цю новину, повідомивши «більш достовірну інформацію».

У мене завчасно запланована відпустка на декілька днів, а не лише на сьогодні. Їх я хочу провести з родиною та близькими людьми, яких, на жаль, дуже рідко бачу, — наголосив очільник ДБР.

Нагадаємо, у вересні Труба виявив у своєму кабінеті апаратуру для прослуховування, професійно вмонтовану в систему вентиляції.