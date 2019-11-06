Новости Украины

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Оккупанты начали активно минировать местность вдоль "серой зоны" на Донбассе - Минобороны. Фото: Укринформ

Оккупанты начали активно минировать местность вдоль «серой зоны» на Донбассе — Минобороны

6 ноя 2019, 18:28
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Боевики на Донбассе активно минируют территорию вдоль так называемой «серой зоны», которая находится вдоль линии соприкосновения сил в Донецкой и Луганской областях.

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Как сообщил спикер Министерства обороны Украины Максим Праута, об этом свидетельствуют данные Главного управления разведки. Во время сегодняшнего брифинга он уточнил, что боевики активизировали мероприятия по инженерно-фортификационному оборудованию передовых позиций соединений и частей 1-го (Донецк) и 2-го (Луганск) армейских корпусов Вооруженных сил РФ, говорится в сообщении Министерства обороны Украины.

Также он рассказал, что у оккупантов резко повысилось количество небоевых потерь.

1 ноября военнослужащий одного из подразделений 1-го армейского корпуса получил тяжелые ранения в результате неосторожного обращения с противопехотной миной при ее установке. Командование противника принимает меры по сокрытию указанного инцидента, — отметил Праута.

Напомним, что в районе города Золотое продолжается процесс разминирования территорий и демонтаж фортификационных сооружений. Разминирование продлится до 9 ноября, а демонтаж фортификационных сооружений — до 25 ноября.

Источник: Ракурс


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