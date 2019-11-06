Окупанти почали активно мінувати місцевість уздовж "сірої зони" на Донбасі - Міноборони. Фото: Укринформ

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Бойовики на Донбасі активно мінують територію вздовж так званої «сірої зони», яка знаходиться вздовж лінії зіткнення сил в Донецькій і Луганській областях.

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Як повідомив речник Міністерства оборони України Максим Праута, про це свідчать дані Головного управління розвідки. Під час сьогоднішнього брифінгу він уточнив, що бойовики активізували заходи з інженерно-фортифікаційного обладнання передових позицій з'єднань та частин 1-го (Донецьк) і 2-го (Луганськ) армійських корпусів Збройних сил РФ, говориться в повідомленні Міністерства оборони України.

Також він розповів, що у окупантів різко підвищилася кількість небойових втрат.

1 листопада військовослужбовець одного з підрозділів 1-го армійського корпусу отримав важкі поранення в результаті необережного поводження з протипіхотною міною при її установці. Командування противника вживає заходів щодо приховування зазначеного інциденту, — зазначив Праута.

Нагадаємо, що в районі міста Золоте триває процес розмінування територій і демонтаж фортифікаційних споруд. Розмінування триватиме до 9 листопада, а демонтаж фортифікаційних споруд — до 25 листопада.