"Площадки Яценко", рынок электроэнергии и изменения в совете НБУ: трансляция заседания Рады, фото — Главком

https://racurs.ua/n129307-ploschadki-yacenko-rynok-elektroenergii-i-izmeneniya-v-sovete-nbu-rada-sobralas-na-zasedanie.html

Ракурс

Во вторник, 12 ноября, Верховная Рада девятого созыва начала новую пленарную неделю. Сегодня нардепы намерены рассмотреть несколько важных вопросов.

Loading...

В частности, Рада планирует рассмотреть проект постановления «Об изменении в составе Совета Национального банка Украины».

В первом чтении парламент рассмотрит проект закона «О внесении изменений в закон Украины «О рынке электрической энергии» (№ 2233 и альтернативные №№ 2233−1, 2233−2, 2233−4) и проект закона «О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно ликвидации коррупционной схемы в сфере регистрации информации из отчетов об оценке объектов недвижимости» (№ 2047 и альтернативные №№ 2047−1, 2047-д).

В последнем законопроекте речь идет о ликвидации так называемых «площадок Яценко» — авторизированных электронных площадках. Они появились в конце 2017 года во время принятия бюджета. Одна из сотен поправок в Налоговый кодекс «вмонтировала» посредников в процесс внесения отчета об оценке недвижимости в единую базу.

Сервис пересылал за деньги данные от оценщика в Единую базу ФГИ. С июля 2018 года до 10 октября 2019 года из населения в пользу площадок было взыскано более 700 млн грн.

В октябре в Раде разразился скандал при обсуждении на комитете законопроекта, который ликвидировал посредников на рынке оценки имущества.

В повестку дня планируется сегодня также включить два законопроекта, касающиеся добычи янтаря.

Планировалось, что сегодня в парламенте должны были рассматривать и четыре земельных закона, но вечером 11 ноября эти вопросы исчезли с повестки дня. По словам представителей фракции «Слуга народа», которые проводили вчера заседание в Киеве, они решили еще обсудить с правительством некоторые детали законопроектов.