Майданчики Яценка, ринок електроенергії і зміни в раді НБУ: Рада зібралася на засідання, фото — Главком

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У вівторок, 12 листопада, Верховна Рада дев’ятого скликання розпочала новий пленарний тиждень. Сьогодні нардепи мають намір розглянути декілька важливих питань.

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Зокрема, Рада планує розглянути проект постанови «Про зміну у складі Ради Національного банку України».

У першому читанні парламент розгляне проект закону «Про внесення змін до закону України «Про ринок електричної енергії» (№ 2233 та альтернативні №№ 2233−1, 2233−2, 2233−4) і проект закону «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо ліквідації корупційної схеми у сфері реєстрації інформації зі звітів про оцінку об'єктів нерухомості» (№ 2047 та альтернативні №№ 2047−1, 2047-д).

Щодо останнього законопроекту, то йдеться про ліквідацію так званих «майданчиків Яценка» — авторизованих електронних майданчиків. Вони з’явилися наприкінці 2017 року під час ухвалення бюджету. Одна із сотень поправок в Податковий кодекс «вмонтувала» посередників в процес внесення звіту оцінки нерухомості до єдиної бази.

Сервіс пересилав за гроші дані від оцінювача до Єдиної бази ФДМ. З липня 2018 року до 10 жовтня 2019 року з населення на користь майданчиків було стягнути понад 700 млн грн.

У жовтні в Раді вибухнув скандал під час обговорення на комітеті законопроекту, який ліквідовував посередників на ринку оцінювання майна.

До порядку денного планується сьогодні також включити два законопроекти, що стосуються видобутку бурштину.

Планувалося, що сьогодні у парламенті мали розглядати й чотири земельні закони, але увечері 11 листопада ці питання зникли з порядку денного. За словами представників фракції «Слуга народу», які проводили вчора засідання у Києві, вони вирішили ще обговорити із урядом деякі деталі законопроектів.