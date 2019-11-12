В белье и с гитарой в метро не пустят: Киевсовет утвердил новые правила, фото: rugeroi

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Метро Киева вводит новые правила пребывания в подземке, в частности, в нее не будут пускать пассажиров в нижнем белье и с музыкальными инструментами.

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Новые правила пользования метрополитеном сегодня одобрили депутаты Киевского городского совета. Инициативу поддержали 62 народных избранника.

Согласно этим нормам, в метро также запрещено попрошайничать и громко включать музыку. Агитаторам, бездомным, людям в нетрезвом состоянии и неопрятной одежде вход будет запрещен. Граждане обязаны находиться в одежде и обуви.

Кроме этого, запрещено осуществлять предпринимательскую деятельность и проводить массовые мероприятия на станциях метро.

Отдельные нормы будут действовать для пассажиров с недостатками зрения. Собака-поводырь должна иметь ошейник и намордник. Животные также должны пройти соответствующее обучение.

Известно, что в последний раз правила пребывания в метрополитене Киевсовет менял еще в 1995 году и с тех пор они устарели.

Напомним, в октябре было объявлено, что метро «Золотые ворота» в Киеве будут частично закрывать по утрам до 2021 года. Причиной ограничений является длительный ремонт эскалаторов.