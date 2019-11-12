У нижній білизні і з гітарою в метро не пустять: Київрада затвердила нові правила, фото: rugeroi

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Метро Києва запроваджує нові правила перебування в підземці, зокрема, до неї не впускатимуть пасажирів у спідній білизні та з музичними інструментами.

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Нові правила користування метрополітеном сьогодні схвалили депутати Київської міської ради. Ініціативу підтримали 62 народні обранці.

Згідно з нормами, у метро також заборонено жебракувати і голосно вмикати музику. Агітаторам, безхатькам, людям у нетверезому стані та неохайному одязі вхід буде заборонено. Громадяни зобов’язані перебувати в одязі та взутті.

Крім цього, заборонено здійснювати підприємницьку діяльність і проводити масові заходи на станціях метро.

Окремі норми діятимуть для пасажирів із вадами зору. Собака-поводир повинна мати нашийник і намордник. Тварини пройдуть відповідне навчання.

Відомо, що востаннє правила перебування в метрополітені Київрада змінювала ще в 1995 році й відтоді вони застаріли.

Нагадаємо, в жовтні було оголошено, що метро «Золоті ворота» в Києві будуть частково закривати вранці до 2021 року. Причиною обмежень є тривалий ремонт ескалаторів.