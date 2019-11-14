Под Киевом чиновник сельсовета прокатил на капоте журналиста. Фото: kirov.bezformata.com

https://racurs.ua/n129437-pod-kievom-chinovnik-selsoveta-prokatil-na-kapote-jurnalista-foto.html

Ракурс

Под Киевом произошел наезд автомобилем на журналиста во время выполнения им своих должностных обязанностей. За рулем находился чиновник сельсовета Дударкова Бориспольского района. Журналисты прибыли в село, чтобы пообщаться с местными властями.

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Однако чиновник не захотел общаться с представителями СМИ, сел за руль автомобиля и несмотря на то, что журналисты преградили ему путь, начал движение. Таким образом одного из них водитель буквально «провез» несколько десятков метров на капоте, сообщает Нацполиция в Киевской области.

Полиция открыла уголовное производство по ст. 171 УК Украины (препятствование законной профессиональной деятельности журналистов), предусматривающей штраф в размере 50 необлагаемых минимумов доходов граждан, арест сроком до шести месяцев либо ограничение свободы до трех лет.

Кроме того, полицией составлен административный протокол по ст. 124 КУоАП (нарушение правил дорожного движения, повлекшее за собой повреждение автомобилей, грузов и другого имущества). Сейчас устанавливаются детали происшествия для определения роли в инциденте каждого из участников.

Как писал «Ракурс», журналист подал судебный иск к пресс-секретарю президента Юлии Мендель, которая препятствовала работе представителей СМИ.