Під Києвом чиновник сільради прокатав на капоті журналіста. Фото: kirov.bezformata.com

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Ракурс

Під Києвом стався наїзд автомобілем на журналіста під час виконання ним своїх посадових обов’язків. За кермом перебував чиновник сільради Дударкова Бориспільського району. Журналісти прибули в село, щоб поспілкуватися з місцевою владою.

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Однак чиновник не захотів спілкуватися з представниками ЗМІ, сів за кермо автомобіля й попри те, що журналісти перегородили йому шлях, почав рух. Таким чином одного з них водій буквально «провіз» кілька десятків метрів на капоті, повідомляє Нацполіція в Київській області.

Поліція відкрила кримінальне провадження за ст. 171 КК України (перешкоджання законній професійній діяльності журналістів), що передбачає штраф у розмірі 50 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, арешт до шести місяців чи обмеження волі строком до трьох років.

Окрім того, поліцією складено адміністративний протокол за ст. 124 КУпАП (порушення правил дорожнього руху, яке спричинило пошкодження автомобілів, вантажів та іншого майна). Наразі відновлюються деталі події для визначення ролі в інциденті кожного з учасників.

Як писав «Ракурс», журналіст подав судовий позов до прес-секретаря президента Юлії Мендель, яка перешкоджала роботі представників ЗМІ.