Украинский бизнесмен Дмитрий Фирташ. Фото: Апостроф

https://racurs.ua/n129515-v-ispanii-zakryli-delo-protiv-ukrainskogo-biznesmena-firtasha.html

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Следственный суд № 21 Барселоны принял решение о закрытии уголовного дела об отмывании денег в отношении 17 лиц, фигурантом которого был и украинский олигарх Дмитрий Фирташ.

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Судья Игнасио Санчес заявил, что содержание материалов расследования основывается исключительно на подозрениях и не содержит веских доказательств. Нет доказательств, которые бы указывали на наличие признака преступления, совершенного кем-либо из обвиняемых. Об этом сообщает издание El Español.

Отмечается, что адвокаты Фирташа ходатайствовали о закрытии дела против его клиента. Защита ссылалась на основания для отказа в экстрадиции, которые содержатся в решениях австрийских судов.

В ноябре 2016 года антикоррупционная прокуратура Испании требовала от суда вынесения постановления об аресте и выдаче Фирташа, который живет в Вене. Но австрийский суд отклонил запрос в августе 2017 года. Отмечалось, что запрос на арест и экстрадицию Фирташа, который направила испанская прокуратура, лишь повторял обвинения Федерального бюро расследований США и не содержит конкретных доказательств. Адвокаты украинского бизнесмена отмечали, что запрос основан на «абстрактных утверждениях» и не содержит никаких подробностей.

Напомним, в сентябре в Антимонопольном комитете Украины приняли решение принудительно разделить группу компаний Ostchem бизнесмена Дмитрия Фирташа, которая занимается производством азотных удобрений. Также было принято решение наложить штраф в размере 107 млн грн на «НФ Трейдинг Украина», которая вместе с ПАО «Азот», ЧАО «Ривнеазот», ЧАО «Северодонецкое», принадлежит Фирташу.