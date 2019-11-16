Український бізнесмен Дмитро Фірташ. Фото: Апостроф

https://racurs.ua/ua/n129515-v-ispaniyi-zakryly-spravu-proty-ukrayinskogo-biznesmena-firtasha.html

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Слідчий суд № 21 Барселони ухвалив рішення про закриття кримінальної справи про відмивання грошей щодо 17 осіб, фігурантом якої був і український олігарх Дмитро Фірташ.

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Суддя Ігнасіо Санчес заявив, що зміст матеріалів розслідування ґрунтується виключно на підозрах та не містить вагомих доказів. Немає доказів, які б вказували на наявність ознаки злочину, вчиненого будь-ким з обвинувачених. Про це повідомляє видання El Español.

Зазначається, що адвокати Фірташа клопотали про закриття справи проти його клієнта. Захист посилався на підстави для відмови в екстрадиції, які містяться в рішеннях австрійських судів.

У листопаді 2016 року антикорупційна прокуратура Іспанії вимагала від суду винесення постанови про арешт та видачу Фірташа, який живе у Відні. Але австрійський суд відхилив запит у серпні 2017 року. Зазначалося, що запит на арешт та екстрадицію Фірташа, який спрямувала іспанська прокуратура, лише повторював звинувачення Федерального бюро розслідувань США і не містить конкретних доказів. Адвокати українського бізнесмена відзначали, що запит ґрунтується на «абстрактних твердженнях» і не містить ніяких подробиць.

Нагадаємо, у вересні в Антимонопольному комітеті України ухвалили рішення примусово поділити групу компаній Ostchem бізнесмена Дмитра Фірташа, яка займається виробництвом азотних добрив. Також було прийнято рішення накласти штраф у розмірі 107 млн грн на «НФ Трейдінг Україна», яка разом з ПАТ «Азот», ПрАТ «Рівнеазот», ПрАТ «Сєвєродонецьке», належить Фірташу.