Выборы в Великобритании: Консерваторы увеличили отрыв от лейбористов, фото — NPR

https://racurs.ua/n129542-konservatory-uvelichili-otryv-ot-leyboristov-nakanune-vyborov-v-velikobritanii.html

Ракурс

Правящая в Великобритании Консервативная партия увеличила отрыв от лейбористов накануне выборов, которые состоятся 12 декабря.

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По данным опроса общественного мнения, проведенного компанией YouGov, 45% поддерживают консерваторов, 28% — лейбористов. Либеральные демократы имеют 15% поддержки, а партия Brexit — 4%.

За месяц до парламентских выборов правящая партия достигла наивысшего уровня поддержки со 2017 года, а отрыв от основных соперников составил 17%, сообщает Reuters.

Опрос Savanta Com Res также выяснил, что поддержка консерваторов Бориса Джонсона сейчас самая сильная — 41%, у лейбористов 33%.

По результатам опроса службы Opinium Research, консерваторы имеют преимущество в 16% над лейбористами, тогда как опрос издания Mail показал преимущество партии Джонсона в 15%.

Напомним, что досрочные выборы Лондон запланировал на 12 декабря. Джонсон надеется получить большинство, чтобы провести через парламент соглашение о Brexit, которое он заключил с ЕС в прошлом месяце.