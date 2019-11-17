Вибори у Великій Британії: Консерватори збільшили відрив від лейбористів, фото — NPR

https://racurs.ua/ua/n129542-konservatory-zbilshyly-vidryv-vid-leyborystiv-naperedodni-vyboriv-u-velykiy-brytaniyi.html

Ракурс

Правляча в Великій Британії Консервативна партія збільшила відрив від лейбористів напередодні виборів, які відбудуться 12 грудня.

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За даними опитування громадської думки, яке провела компанія YouGov, 45% підтримують консерваторів, 28% — лейбористів. Ліберальні демократи мають 15%, а партія Brexit — 4%.

За місяць до парламентських виборів правляча партія досягла найвищого рівня підтримки з 2017 року, а відрив від основних суперників склав 17%, повідомляє Reuters.

Опитування Savanta Com Res також з’ясувало, що підтримка консерваторів Бориса Джонсона була найвищою з 2017 року — 41%, а лейбористи мають 33%.

За результатами опитування служби Opinium Research, консерватори мають перевагу у 16% над лейбористами, тоді як опитування видання Mail показало перевагу партії Джонсона у 15%.

Нагадаємо, що дострокові вибори Лондон запланував на 12 грудня. Джонсон сподівається здобути більшість, щоб провести через парламент угоду щодо Brexit, яку він уклав із ЄС минулого місяця.