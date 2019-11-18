Нардепы намерены освободить депозиты от налогов. Фото: News.One

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Ракурс

Налог на депозиты в Украине намерены отменить законотворцы. Соответствующий законопроект был представлен в Верховную Раду народным депутатом от партии «Слуга народа» Сергеем Штепой.

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Согласно пояснительной записке к проекту закона № 2422 о внесении изменений в Налоговый кодекс Украины, его целью является снятие налогового бремени с физических лиц и создание дополнительных условий для привлечения средств в банковскую систему страны, пишут UNN, ссылаясь на сайт парламента.

Авторы законопроекта считают, что принятие нормативного акта будет стимулировать рост вкладов со стороны физических лиц в банках Украины. Также это повлияет на доступность кредитования и развитие экономики страны.

Сейчас в вопросе налогообложения депозитов в Украине действуют правила, установленные в 2016 году: ставка налога на депозит в размере 18% плюс военный сбор 1,5%. Получается, что общие потери дохода вкладчика по депозиту составляют 19,5%. Реальный доход равен 0,805 от объявленной финансовым учреждением ставки.

Напомним, что в прошлом месяце парламентарии зарегистрировали в Верховной Раде проект закона № 2208 о налоге на обмен валюты. Согласно этому документы, налог в размере 1% будет устанавливаться на сумму покупки налички в иностранной валюте.