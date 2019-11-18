Нардепи мають намір звільнити депозити від податків. Фото: News.One

https://racurs.ua/ua/n129576-nardepy-maut-namir-zvilnyty-depozyty-vid-podatkiv.html

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Податок на депозити в Україні мають намір скасувати законотворці. Відповідний законопроект був поданий до Верховної Ради народним депутатом від партії «Слуга народу» Сергієм Штепою.

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Згідно з пояснювальною запискою до проекту закону № 2422 про внесення змін до Податкового кодексу України, його метою є зняття податкового тягаря з фізичних осіб та створення додаткових умов для залучення коштів до банківської систему країни, пишуть UNN, посилаючись на сайт парламенту.

Автори законопроекту вважають, що ухвалення цього нормативного акту стимулюватиме зростання вкладів із боку фізичних осіб до банків України. Також це вплине на доступність кредитування і розвиток економіки країни.

Наразі щодо оподаткування депозитів в Україні діють правила, встановлені в 2016 році: ставка податку на депозит у розмірі 18% плюс військовий збір у 1,5%. Виходить, що загальні втрати доходу вкладника за депозитом становлять 19,5%. Реальний же дохід дорівнює 0,805 від оголошеної фінансовою установою ставки.

Нагадаємо, що минулого місяця парламентарі зареєстрували у Верховній Раді проект закону № 2208 про податок на обмін валюти. Згідно з цим документи, податок у розмірі 1% буде встановлюватися на суму купівлі готівки в іноземній валюті.