Во Франции обрушился мост: есть жертвы / Фото: olivier le corre

https://racurs.ua/n129589-vo-francii-obrushilsya-most-est-jertvy-foto.html

Ракурс

Во Франции сегодня утром обрушился мост, соединявший коммуны Mirepoix-sur-Tarn и Magdelaine-sur-Tarn в Тулузе. В этот момент на мосту через реку Тарн находилось три авто, в том числе и грузовик, который превысил лимит веса при перевозке.

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В сообщении говорится, что в результате ЧП, пострадали девять человек и один погиб — это была девочка 15-ти лет, находившаяся в автомобиле. На данный момент есть также пропавшие без вести, передает AFP.

Отмечается, что маму погибшей девочки и еще четверых пострадавших удалось достать из воды живыми. Сейчас на месте инцидента работают спецслужбы. Продолжаются поиски пропавших людей, а также третьего транспортного средства.

Мост через реку Тарн составлял 152 м в длину и 5 м в ширину. Его построили в 1935 году, в последний раз ремонтировали 16 лет назад. Полиция продолжает расследование по факту разрушения моста.

Как сообщалось ранее, в середине октября обрушился строящийся эстакадный мост в Китае. Тогда на мосту погибли три человека, двух успели спасти — они получили ранения.