У Франції обвалився міст: є жертви / Фото: olivier le corre

https://racurs.ua/ua/n129589-u-franciyi-obvalyvsya-mist-ie-jertvy-foto.html

Ракурс

У Франції сьогодні зранку обвалився міст, що з'єднував комуни Mirepoix-sur-Tarn та Magdelaine-sur-Tarn в Тулузі. У момент обвалу на мосту через річку Тарн перебувало три автомобілі, зокрема й вантажівка, яка перевищила ліміт ваги при перевезенні.

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У повідомленні йдеться, що внаслідок трагедії постраждало дев’ятеро осіб і одна загинула — це була дівчина 15-ти років, що знаходилася в одному з автомобілів. Наразі є також зниклі безвісти, передає AFP.

Зазначається, що маму загиблої дівчинки і ще чотирьох постраждалих вдалося дістати з води живими. Зараз на місці працюють спецслужби. Тривають пошуки зниклих людей, а також третього транспортного засобу.

Міст через річку Тарн становив 152 м в довжину і 5 м в ширину. Його побудували у 1935 році, а востаннє ремонтували 16 років тому. Поліція продовжує розслідування за фактом руйнування мосту.

Як повідомлялося раніше, в середині жовтня обвалився естакадний міст в Китаї. Тоді на мосту загинули три особи, двох встигли врятувати — вони отримали поранення.