Ford презентовал электрический кроссовер Mach-E. Фото: ford.com

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Компания Ford (Форд) показала в Лос-Анджелесе купеобразный кроссовер Mach-E из серии Mustang (Мустанг).

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Машина получила электрическую силовую установку. Автопроизводитель позиционирует новинку, как ближайшего конкурента Tesla Model Y. Кроме того, по оснащенности Mach-E GT превосходит Porsche Macan Turbo. Будет она стоить электрокар 43 тыс. долл. Об этом сообщается на сайте компании.

В Mustang Mach-E будет две заднеприводные модификации: базовая с 75,7-киловаттной батареей и 255-сильным агрегатом, а также более емким аккумулятором на 98,8 кВт-ч. и мотором мощностью 282 силы. Также ожидается выпуск полноприводных моделей 332-сильной установкой. Запас хода в зависимости от версии, варьируется от 340 до 600 км, а разгон от 0 до 100 км/ч. машина может разогнаться за 5,5 сек. Самая мощная версия электрического «Мустанга» будет иметь мощность 459 л. с. и может разогнаться от нуля до «сотни» за 3,5 сек.

Кузов автомобиля выполнен из алюминия и композитных материалов, предназначенной для электромобилей. В длину новость достигает 4 тыс. 724 мм, в ширину — 1 тыс. 880 мм, в высоту — 1 тыс. 600 мм, а колесная база равна 2 тыс. 971 мм.

За безопасность автомобиля отвечает система Co-Pilot 360 2.0, в салоне установлена новейшая мультимедийная система SYNC 4 с 15,5-дюймовым экраном, есть возможность открывать двери со смартфона.

Напомним, в июне американская компания Ford представила новый внедорожник Puma — компактный кроссовер с самым вместительным в классе багажником и широким набором доступного оборудования.