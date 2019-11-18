Ford презентував електричний кросовер Mach-E. Фото: ford.com

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Компанія Ford (Форд) показала в Лос-Анджелесі купеподібний кросовер Mach-E із серії Mustang (Мустанг).

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Машина отримала електричну силову установку. Автовиробник позиціонує новинку, як найближчого конкурента Tesla Model Y. Крім того, в оснащеності Mach-E GT перевершує Porsche Macan Turbo. Коштуватиме електрокар 43 тис. дол. Про це повідомляється на сайті компанії.

У Mustang Mach-E буде дві задньопривідні модифікації: базова з 75,7-кіловатної батареєю і 255-сильним агрегатом, а також більш ємним акумулятором на 98,8 кВт- год і мотором потужністю 282 сили. Також очікується випуск повнопривідних моделей 332-сильною установкою. Запас ходу в залежності від версії, варіюється від 340 до 600 км, а розгін від 0 до 100 км/год. машина може розігнатися за 5,5 сек. Найпотужніша версія електричного «Мустанга» матиме потужність 459 к. с. й може розігнатися від нуля до «сотні» за 3,5 сек.

Кузов автомобіля виконаний із алюмінію та композитних матеріалів, що призначається для електромобілів. У довжину новина досягає 4 тис. 724 мм, в ширину — 1 тис. 880 мм, у висоту — 1 тис. 600 мм, а колісна база дорівнює 2 тис. 971 мм.

За безпеку автомобіля відповідає система Co-Pilot 360 2.0, в салоні встановлена новітня мультимедійна система SYNC 4 з 15,5-дюймовим екраном, є можливість відкривати двері зі смартфона.

Нагадаємо, у червні американська компанія Ford презентувала новий позашляховик Puma — компактний кросовер з самим містким у класі багажником та широким набором доступного обладнання.