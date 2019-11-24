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Ракурс
Вадим Шишкин, фото: Tomasz Tokarski

Украинский гроссмейстер победил на чемпионате мира среди сеньоров

24 ноя 2019, 10:47
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Украинский гроссмейстер Вадим Шишкин победил на чемпионате мира по шахматам среди сеньоров в Бухаресте.

Шишкин стал чемпионом в категории 50+ с результатом 9 очков из 11 возможных. Об этом сообщает пресс-служба Федерации шахмат Украины.

Шишкин на чемпионате получил семь побед, четыре раза сыграл вничью и ни разу не потерпел поражения.

Второе место занял представитель Румынии Владислав Неведничий, третье — чилиец Иван Фернандес Морович. Оба получили по 8,5 очка.

Всего в рамках чемпионата в этой весовой категории участвовали 138 шахматистов из 44 стран, из них семеро представляли Украину. Еще трое украинских шахматистов соревновались в возрастной категории 65+. В этой категории победу одержал представитель Армении Рафаэл Ваганян.

Напомним, в июле прошлого года украинский шахматист Руслан Пономарев победил в рапид-матче бывшую чемпионку мира по шахматам китаянку Хоу Ифань. Матч проходил в китайском городе Шэньчжэне.


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