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Ракурс
Вадим Шишкін, фото: Tomasz Tokarski

Український гросмейстер переміг на чемпіонаті світу серед сеніорів

24 лис 2019, 10:47
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Український гросмейстер Вадим Шишкін переміг на чемпіонаті світу з шахів серед сеніорів у Бухаресті.

Шишкін став чемпіоном у категорії 50+з результатом 9 очок з 11 можливих. Про це повідомляє прес-служба Федерації шахів України.

Шишкін на чемпіонаті здобув сім перемог, чотири рази зіграв в нічию та жодного разу не зазнав поразки.

Друге місце зайняв представник Румунії Владислав Неведничій, третє - чилієць Іван Фернандес Морович. Обоє здобули по 8,5 очка.

Загалом в межах чемпіонату в цій ваговій категорії брали участь 138 шахістів з 44 країн, з них семеро представляли України. Ще троє українських шахістів змагались у віковій категорії 65+.У цій категорії перемогу здобув представник Вірменії Рафаел Ваганян.

Нагадаємо,в липні минулого року український шахіст Руслан Пономарьов переміг у рапід-матчі колишню чемпіонку світу з шахів китаянку Хоу Іфань. Матч відбувався у китайському місті Шеньчжені.


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