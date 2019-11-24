Вадим Шишкін, фото: Tomasz Tokarski

https://racurs.ua/ua/n129858-ukrayinskyy-grosmeyster-peremig-na-chempionati-svitu-sered-senioriv.html

Ракурс

Український гросмейстер Вадим Шишкін переміг на чемпіонаті світу з шахів серед сеніорів у Бухаресті.

Шишкін став чемпіоном у категорії 50+ з результатом 9 очок з 11 можливих. Про це повідомляє прес-служба Федерації шахів України.

Шишкін на чемпіонаті здобув сім перемог, чотири рази зіграв в нічию та жодного разу не зазнав поразки.

Друге місце зайняв представник Румунії Владислав Неведничій, третє - чилієць Іван Фернандес Морович. Обоє здобули по 8,5 очка.

Загалом в межах чемпіонату в цій ваговій категорії брали участь 138 шахістів з 44 країн, з них семеро представляли України. Ще троє українських шахістів змагались у віковій категорії 65+. У цій категорії перемогу здобув представник Вірменії Рафаел Ваганян.