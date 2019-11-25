На севере Италии рухнул мост: спасатели исследуют место обрушения. Фото: Хабар 24

https://racurs.ua/n129890-na-severe-italii-ruhnul-most-spasateli-issleduut-mesto-obrusheniya-foto-video.html

Ракурс

В Италии рухнул автомобильный мост. Произошло это в воскресенье, 24 ноября, из-за оползня, вызванного затяжными дождями на отдельных территориях северного региона.

Обрушение части трассы привело к образованию 30-метровой пропасти в 1,5 км от затопленной после дождей Савоны. Об этом сообщает «Европейская правда» со ссылкой на агентство Ansa.

Заявлений о жертвах не поступало, но на место обрушения все же отправили кинологов со служебными собаками.

Представители компании, которая обслуживает автомагистраль, уже проводится расследование на месте аварии.

Оползни могут возникнуть на склонах долин и речных берегов, в горах и на побережье морей. Эти стихийные бедствия вредят сельскохозяйственным угодьям, предприятиям, населенным пунктам. Для борьбы с оползнями применяются берегоукрепительные сооружения и высаживается растительность.

Ранее сегодня «Ракурс» сообщал о наводнении на юго-востоке Франции, которое стало причиной гибели четырех человек. Еще два человека считаются пропавшими без вести.