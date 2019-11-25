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Ракурс
На севере Италии рухнул мост: спасатели исследуют место обрушения. Фото: Хабар 24

В Италии из-за дождей рухнул мост (ФОТО, ВИДЕО)

25 ноя 2019, 13:41
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В Италии рухнул автомобильный мост. Произошло это в воскресенье, 24 ноября, из-за оползня, вызванного затяжными дождями на отдельных территориях северного региона.

Обрушение части трассы привело к образованию 30-метровой пропасти в 1,5 км от затопленной после дождей Савоны. Об этом сообщает «Европейская правда» со ссылкой на агентство Ansa.

Заявлений о жертвах не поступало, но на место обрушения все же отправили кинологов со служебными собаками.

Представители компании, которая обслуживает автомагистраль, уже проводится расследование на месте аварии.

Место обрушения. Фото: Ansa

Место обрушения. Фото: Ansa

Оползни могут возникнуть на склонах долин и речных берегов, в горах и на побережье морей. Эти стихийные бедствия вредят сельскохозяйственным угодьям, предприятиям, населенным пунктам. Для борьбы с оползнями применяются берегоукрепительные сооружения и высаживается растительность.

Ранее сегодня «Ракурс» сообщал о наводнении на юго-востоке Франции, которое стало причиной гибели четырех человек. Еще два человека считаются пропавшими без вести.


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