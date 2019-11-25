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Ракурс
На півночі Італії обвалився міст: рятувальники досліджують місце обвалення. Фото: Хабар 24

В Італії через дощі обвалився міст (ФОТО, ВІДЕО)

25 лис 2019, 13:41
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В Італії обвалився автомобільний міст. Сталося це в неділю, 24 листопада, через зсув, зумовлений затяжними дощами на окремих територіях північного регіону.

Обвал частини траси призвів до утворення 30-метрової прірви за 1,5 км від затопленої після дощів Савони. Про це повідомляє «Європейська правда» з посиланням на агентство Ansa.

Заяв про жертви не надходило, але на місце обвалу все ж відправили кінологів зі службовими собаками.

Представники компанії, яка обслуговує автомагістраль, вже проводять розслідування на місці аварії.

Місце обвалення. Фото: Ansa

Місце обвалення. Фото: Ansa

Зсуви можуть виникати на схилах долин або річкових берегів, у горах, на узбережжі морів тощо. Ці стихійні лиха шкодять сільськогосподарським угіддям, підприємствам і населеним пунктам. Для боротьби зі зсувами застосовуються берегоукріплювальні споруди і насаджується рослинність.

Раніше сьогодні «Ракурс» повідомив про повінь на південному сході Франції, яка стала причиною загибелі чотирьох осіб. Ще двоє людей вважаються зниклими безвісти.


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