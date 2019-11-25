В России выбросами газа отравились 44 человека. Фото: medrussia.org

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ЧП произошло в Нижегородской области Российской Федерации.

Газом в школе отравились 43 ребенка и один взрослый. Всех пострадавших госпитализировали в центральную районную больницу Вадского района. Состояние детей не очень тяжелое. После обследования 23 школьников отпустили домой. Остальные дети обследуются. Об этом 25 ноября сообщает ТАСС.

По информации собеседника агентства, состояние 10 детей оценивается как средней степени тяжести, остальных — как легкой степени тяжести.

Занятия в школе, где отравились дети, пока приостановлены. Предварительно установлено, что причиной недомогания школьников и учителей стал выброс одорантов из расположенной неподалеку газораспределительной станции. Одоранты — это примеси к газу, которые придают ему запах.

Напомним, на днях в поселке Калиновка Волновахского района Донецкой области три ребенка 2006, 2015 и 2016 годов рождения отравились газом. Детей в состоянии средней тяжести госпитализировали в медицинское учреждение в Мариуполе.