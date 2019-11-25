У Росії викидами газу отруїлися 44 особи. Фото: medrussia.org

https://racurs.ua/ua/n129899-u-rf-43-uchni-potrapyly-v-likarnu-vnaslidok-otruiennya-vykydamy-na-gazorozpodilniy-stanciyi.html

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Надзвичайна подія сталася у Нижегородській області Російської Федерації.

Газом у школі отруїлися 43 дитини та один дорослий. Всіх постраждалих госпіталізували в центральну районну лікарню Вадського району. Стан дітей не дуже важкий. Після обслідування 23 школярів відпустили додому. Решта дітей обстежуються. Про це 25 листопада повідомляє ТАСС.

За інформацією співрозмовника агентства, стан 10 дітей оцінюється як середнього ступеня тяжкості, інших — як легкого ступеня тяжкості.

Заняття в школі, де отруїлися діти, наразі припинені. Попередньо встановлено, що причиною нездужання школярів і вчителів став викид одорантів з розташованої неподалік газорозподільної станції. Одоранти — це домішки до газу, які надають йому запах.

Нагадаємо, днями в селищі Калинівка Волноваського районі Донецької області троє дітей 2006, 2015 та 2016 років народження отруїлися газом. Дітлахів у стані середньої тяжкості госпіталізували до медичного закладу в Маріуполі.