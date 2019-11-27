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Ракурс
Трех американцев признали ошибочно осужденными после 36 лет в тюрьме. Фото: RT

Трех американцев признали ошибочно осужденными после 36 лет в тюрьме (ФОТО)

27 ноя 2019, 11:21
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В США ошибочно осужденные американцы были оправданы судом Балтимора после повторного рассмотрения дела. В 1984 году их обвинили в убийстве 14-летнего парня.

Альфреда Честната, Эндрю Стюарта и Рэнсома Уоткинса приговорили к пожизненному заключению за убийство подростка. Пересмотр дела состоялся после того, как один из мужчин написал письмо, в котором рассказал о новых доказательствах своей невиновности, пишет ВВС.

25 ноября суд города Балтимор после пересмотра дела снял с мужчин все обвинения.

Честнат, Стюарт и Уоткинс на момент задержания были подростками. Их арестовали в ноябре 1983 года. Тогда следствие полагало, что они виновны в убийстве другого подростка Девитта Дакетта, который был застрелен.

Согласно заявлению прокурора, обвинения в отношении подозреваемых основывались на показаниях, полученных в результате давления полицейских. Также стало известно, что в ходе расследования правоохранители проигнорировали показания свидетелей, которые называли убийцей совсем другого человека.

Ошибочно осужденные американцы. Фото: BBC

Ошибочно осужденные американцы. Фото: BBC

Ранее «Ракурс» сообщал, что в США ошибочно приговоренный к 39 годам тюрьмы человек получит компенсацию в размере 21 млн долл. Крейга Коули осудили в 1978 году и освободили только в 2017 году.


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